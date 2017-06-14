Киевлянин убил женщину за отказ воспользоваться ее телефоном

В Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который убил женщину после отказа дать ему воспользоваться ее телефоном. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции. Преступление совершено в Святошинском районе.

Об убийстве 42-летней женщины правоохранителям сообщила соседка, которая вызвала скорую помощь и полицию.

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Спустя несколько часов по подозрению в совершении преступления был задержан мужчина. В отделении полиции он рассказал, что зашел к знакомым в гости, когда к ним зашла соседка. Гость попросил у нее мобильный телефон якобы позвонить, но она отказала. Возник словесный конфликт, и преступник схватил нож и вонзил его женщине в грудь. После этого он скрылся.

Следственным отделом Святошинского управления полиции проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

29-летнему киевлянину уже объявлено о подозрении в совершении убийства. До этого он уже провел шесть лет за решеткой за совершение хулиганства и преступление, связанное с наркотиками.

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