Во Львове парень зарезал свою бывшую девушку и выбросился из окна 7 этажа, но остался жив

Во Львове юноша сначала зарезал свою бывшую подругу, а потом выбросился из окна. Случилось это утром 19 апреля во Львове в одном из бывших семейных общежитий, передает Zaxid.net.

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"Около 10:30 поступило сообщение в полицию. На лестничной клетке возник конфликт между парнем и девушкой. Он нанес ей несколько ударов ножом и девушка погибла в карете скорой помощи, когда ей пытались оказать первую помощь. Они раньше были знакомы, встречались. Но около полугода назад они разошлись, уже не поддерживали отношений. Он сегодня пришел к ней в гости, вызвал по телефону. Она вышла в общий коридор, начали разговаривать и между ними произошла ссора. Им обоим – чуть больше 20 лет", ― рассказала и.о. начальника следственного отделения Франковского отдела полиции Юлия Куницкая.

После того, как парень несколько раз ударил девушку ножом и она упала, он выбил окно на лестничной клетке седьмого этажа и прыгнул вниз. Однако упал на козырек над подъездом. Возможно, поэтому остался жив, но при этом сильно покалечился. В тяжелом состоянии виновника трагедии завезли в больницу. Там его сразу начали оперировать.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, опрашивают родственников погибшей девушки и соседей.