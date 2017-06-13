На трассе Киев-Чоп в страшном ДТП погибли три человека (фото)

Около 7.30 на трассе Киев-Чоп возле села Надетычи во Львовской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Opel Vectra, с двумя пассажирками в салоне, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter.

Читайте такжеВ Днепре внедорожник врезался в автобус (фото)По данным полиции, в результате столкновения водитель и пассажирки легковушки погибли на месте происшествия. Более десяти пассажиров автобуса травмированы. В настоящее время врачи оказывают им помощь. Водитель автобуса не пострадал.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, а также уточняют данные погибших и травмированных. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование.