Во Львове сессионный зал облсовета забросали дымовыми шашками, пострадала беременная журналистка (видео)

Во Львове сегодня активисты патриотических организаций сорвали сессию Львовского областного совета, ворвавшись в зал заседания, который забросали дымовыми шашками, травмирована сотрудница телеканала.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня около сотни представителей ВО «Свобода», ГО «Сокил» и «Правого сектора» во время сессии облсовета проводили пикетирование под стенами облсовета с требованием к депутатам принять обращение к президенту Украины Петру Порошенко и Верховной Раде относительно принятия закона «Об амнистии в 2016 году», который так и не был подписан президентом.

Участники акции выражали возмущение промедлением президента с подписанием закона об амнистии-2016, который также касается бойцов АТО, осужденных за незначительные преступления. По словам представителей «Правого сектора», из Львовской области пока заключенными являются десять человек.

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Не дождавшись рассмотрения данного вопроса депутатами, около 50 активистов, прорвав кордон охраны и полиции, с разных ходов ворвались в сессионный зал и забросали зал дымовыми шашками. Части депутатов удалось выйти, других активисты на некоторое время заблокировали в заполненном дымом зале.

Председатель Львовского областного совета Александр Ганущин объявил перерыв в работе сессии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, из здания областного совета сейчас вывели всех работников. Во время происшествия в сессионном зале пострадала журналистка телеканала «Перший Захидный», которая находится на 6-м месяце беременности. Ей в голову попала дымовая шашка. Пострадавшую на скорой помощи забрали в больницу.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель отдела коммуникации Нацполиции области Светлана Добровольская, все причастные к нарушениям общественного порядка устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.4 ст.296 УК Украины (Хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия, или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.