Отмена концерта Лободы в Одессе: опубликовано видео потасовки
Продюсер Лободы показала видео потасовки в Одессе.
Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина опубликовала в своем Instagram видео потасовки накануне несостоявшегося концерта певицы в Одессе.
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На видеозаписи можно увидеть, как в толпу летят петарды и дымовые шашки, пускают слезоточивый газ. Затем между полицейскими и молодыми людьми возникает потасовка.
Кроме того, в кадре появляется и сама Лобода, которой выкрикивают "Одесса с Лободой!".
друзья! вчера мы отменили концерт в Одессе в клубе Ибица в связи с очередными провокациями и реальной угрозой вашей безопасности. сценарий прежний. все те же персонажи. сегодня мне даже не хочется акцентировать внимание на том кто эти люди, какие организации они представляют. главное, что это граждане нашей страны. и это страшно. единственным приоритетом для нас всегда была и будет ваша безопасность. сегодня было очень много молодых людей и даже детей. когда в них полетели дымовые шашки и петарды - мы приняли решение отменить концерт. в любой стране, в которой воцаряется режим, гибнет в первую очередь культура. и, к сожалению, мы оказались на этом рубеже. пока мы не научимся уважать права и свободы друг друга, мы не то что не станем частью Европы, нас ждет страшнейшая деградация во всех отраслях и направлениях жизни. всем хорошего настроения и добра! Одесса, мы очень любим тебя. И знаем, что это взаимно! а мы продолжаем наш тур и уже 30го мая увидимся на концерте в Тель-Авиве. потому что музыка не имеет границ. #лобода #loboda #ибица #одессаслободой @lobodaofficial
Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее продюсер певицы заявила, что концерт Лободы, который должен был состояться в Одессе в воскресенье, 28 мая, был отменен по соображениям безопасности зрителей и исполнительницы: пикетчики начали забрасывать зрителей горящими петардами и дымовыми шашками. После в полицию поступили сообщения о минировании здания, где должен был состояться концерт.