Отмена концерта Лободы в Одессе: опубликовано видео потасовки

Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина опубликовала в своем Instagram видео потасовки накануне несостоявшегося концерта певицы в Одессе.

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На видеозаписи можно увидеть, как в толпу летят петарды и дымовые шашки, пускают слезоточивый газ. Затем между полицейскими и молодыми людьми возникает потасовка.

Кроме того, в кадре появляется и сама Лобода, которой выкрикивают "Одесса с Лободой!".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее продюсер певицы заявила, что концерт Лободы, который должен был состояться в Одессе в воскресенье, 28 мая, был отменен по соображениям безопасности зрителей и исполнительницы: пикетчики начали забрасывать зрителей горящими петардами и дымовыми шашками. После в полицию поступили сообщения о минировании здания, где должен был состояться концерт.