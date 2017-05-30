Расстрел экс-главы "Укрспирта" в Киеве: опубликовано видео с места убийства

В Дарницком районе Киева убили советника директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова. В соцсетях уже опубликовали видеозаписи с места инцидента.

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Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле "Ауди" красного цвета. В столице введен план "Перехват".

Известно, что в 2014 году Виктор Панков был назначен министром агрополитики на должность вр.и.о. директора ГП "Укрспирт", а в 2012 году он же возглавлял госкорпорацию.