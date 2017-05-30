Опубликованы фото с места громкого убийства на Позняках

Опубликованы фото, сделанные корреспондентом ТСН на месте убийства мужчины на Позняках в Киеве.

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Как сообщалось, на улице Михаила Гришко неизвестный из автомобиля "Ауди" красного цвета совершил несколько выстрелов в мужчину и уехал в направлении проспекта Петра Григоренко.

По предварительным данным, от выстрела в спину раненый скончался. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, полиция ввела план "Перехват".

Как сообщал УНИАН, погибший - киевлянин, 1968 г.н. При осмотре тела судмедэксперт обнаружил четыре ранения. По данным СМИ, это бывший директор ГП "Укрспирт".