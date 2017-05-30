В "Укрспирте" пока не имеют официального подтверждения по убийству советника директора Панкова

В государственном предприятии «Укрспирт» пока не имеют официального подтверждения относительно убийства сегодня в Дарницком районе Киева советника директора Виктора Панкова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Укрспирт».

Отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что застреленный сегодня в Дарницком районе мужчина является советником директора этого предприятия, заметили: «Мы сейчас как раз ожидаем подтверждения от полиции, но у нас нет официальной информации».

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В «Укрспирте» сообщили, что Панков ранее работал в должности и.о. гендиректора этого предприятия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 мая, в 8.16 в полицию поступила информация от прохожего о том, что на улице Михаила Гришко рядом со станцией метро «Позняки» неизвестный из автомобиля «Ауди» красного цвета несколько раз выстрелил в мужчину и уехал в направлении проспекта Петра Григоренко.

Личность застреленного установлена, это киевлянин, 1968 г.н. При осмотре тела судмедэксперт обнаружил четыре ранения. С места эксперты изъяли гильзу калибра 9 мм. Введен план «Перехват».