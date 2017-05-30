Погибшим в результате стрельбы в Киеве оказался бывший и.о. директора "Укрспирта" - СМИ

10:42, 30 мая 2017
Происшествия
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Убийство произошло ориентировочно в 8.30 вблизи ТЦ "Алладин" по ул.Гришка.

Панков исполнял обязанности директора

Погибшим в результате стрельбы в Киеве оказался бывший и.о. директора "Укрспирта" Виктор Панков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

Произошло убийство ориентировочно в 8.30 вблизи ТЦ "Алладин" по ул.Гришка. Неизвестный совершил выстрелы в прохожего из автомобиля "Ауди". Пешеход погиб на месте.

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По информации источника агентства УНН, погибший Виктор Панков, 1968 года, сотрудник компании "Укрспирт".

Отметим, что в 2014 году В.Панков исполнял обязанности директора предприятия.

Как сообщал УНИАН, утром во вторник, 30 мая, неизвестные в Киеве расстреляли мужчину. В столице объявили план перехват.

Отметим, что в марте этого года в Киеве неизвестные совершили нападение на заместителя директора ГП «Укрспирт» Игоря Ильчишина.

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Теги: #стрельба в Киеве#убийство в Киеве