В Николаеве пожар уничтожил цех по производству яхт (фото, видео)

В Николаеве минувшей ночью произошел крупный пожар на улице Днепровской. По данным ГСЧС, горело помещение, где производили яхты и лодки.

"В связи со значительной пожарной опасностью предприятия и тем, что объект недостаточно обеспечен водой, объявлен повышенный номер вызова. Во время пожара пострадал сотрудник предприятия. Мужчина госпитализирован в ожоговый центр городской больницы №3, степень ожогов устанавливается", - сообщили в ГСЧС.

В очаге горения спасатели обнаружили баллоны с ацетиленом и кислородом, которые могли взорваться в любой момент. Благодаря принятым мерам и слаженным действиям подразделений Службы спасения удалось избежать трагических последствий.

Всего в борьбе с огнем участвовали 50 человек и 13 единиц техники.

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Предварительная причина пожара - нарушение норм и правил пожарной безопасности.

По имеющейся информации, горело помещение ООО «Яхт-верфь «Вокруг света».

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Как сообщал УНИАН, в Одессе произошел пожар на рынке "Северный".