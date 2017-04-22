В Одессе произошел пожар на рынке "Северный" (фото, видео)

В Одессе горит рынок «Северный». Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник, в 18.29 в службу «101» поступило сообщение о том, что на рынке «Северный», расположенном в Суворовском районе города, горят торговые павильоны.

По предварительным данным, огонь охватил площадь 400 кв. м.

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«Тушение пожара в настоящее время продолжается», - сказал Мельник.

В ликвидации возгорания принимают участие около 10 пожарных расчетов. Пожару присвоена повышенная категория сложности.

Информации о потерпевших пока не поступало.

Рынок «Северный» - один из самых крупных в городе. Является универсальным: осуществляется оптовая, розничная, комиссионная и прочая торговля различными категориями товаров.