Жестокое избиение АТОшника в кафе Киева: суд вынес приговоры трем парням (видео)

27-летний Игорь Якименко получил 7 лет заключения за нанесение тяжких телесных повреждений. На резонансном видео с камер наблюдения, которое было распространено в Сети, видно, что Игорь наносит удары гаечным ключом, и именно эти повреждения были признаны экспертизой и судом тяжелейшими, передает ТСН.

Второй осужденный – 20-летний Дмитрий Качан, который на видео наносит удары бочкой, – получил три года условного наказания. Поскольку Качан вместе с Якименко ждали приговора в СИЗО, Дмитрия освободили прямо в зале суда.

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Третьего участника избиения – 18-летнего Дмитрия Двигая – приговорили к 2 годам условно. Поскольку на момент конфликта парень был несовершеннолетним, он ожидал приговора под домашним арестом.

Кроме того, осужденные вместе должны уплатить бойцу 57 тысяч гривень возмещения материального ущерба и 300 тысяч – морального.

Сам АТОшник и его мать решение будут обжаловать, поскольку приговор Якименко и Двигаю у них возражений не вызывает, однако для Дмитрия Качана будут требовать реального заключения. Сейчас, говорят, состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное.

На суд поддержать боевого товарища пришли бойцы, ветераны АТО. А сами осужденные никакого раскаяния или сожаления не выражали. После оглашения приговора Якименко и Кочан смеялись и обнялись. Свои приговоры комментировать отказались.

Напомним, избиение АТОшника произошло в июне прошлого года. У пострадавшего были тяжелые ушибы головы и переломанные кости черепа - его доставили к врачи на скорой едва живым. На суде избивавшие добровольца признали свою вину, но Якименко - лишь частично. Он утверждал, что АТОшник сам нанес ему первый удар.