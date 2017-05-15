На Житомирщине полиция задержала трех воров дизтоплива из нефтепровода (фото)

В Коростенском районе Житомирской области в минувшие выходные полиция задержала трех воров дизтоплива из нефтепровода, изъяв почти 600 литров горючего. Об этом корреспонденту УНИАН сегодня, 15 мая, сообщила руководитель отдела коммуникации полиции Житомирской области Алла Ващенко.

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По ее словам, 13 мая в полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного авто неподалеку от магистрального нефтепровода. На месте происшествия правоохранители задержали троих мужчин, у которых изъяли почти 600 литров дизтоплива в канистрах. Во время осмотра также был обнаружен скрытый в земле кран.

Ващенко уточнила, что около 22.30 13 мая работники службы охраны нефтепровода заметили на расстоянии около 200 м от магистрали автомобиль ВАЗ-2106, возле которого находились трое мужчин.

Когда охранники приблизились, то увидели, что в салоне и багажнике авто находятся более двух десятков канистр. Для выяснения всех обстоятельств была вызвана следственно-оперативная группа Коростенского отдела полиции. Затем на месте происшествия были задержаны трое лиц, двое коростенцев, 23 и 25 лет, и 49-летний житель Луганской области.

Во время осмотра транспортного средства в нем было обнаружено 23 канистры, заполненные дизельным топливом, - в общем почти 600 л.

Кроме того, неподалеку от места происшествия в земле, на глубине примерно 20 см, найдено скрытый кран, вероятно, ведущий от несанкционированной врезки в нефтепровод.

По словам задержанных мужчин, они проезжали мимо и случайно заметили емкости и решили забрать себе.

Такие показания вызвали подозрения и подозреваемые были доставлены в Коростенский отдел полиции.

Им сейчас объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных сразу несколькими статьями уголовного кодекса, - ст.15 (Покушение на преступление), ст. 292 (Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводом и нефтепродуктопроводов, ст. 185 (Кража).

Мужчины задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Подозреваемым грозит наказание в виде ограничения свободы до 5 лет или заключение на срок от 3 до 8 лет.