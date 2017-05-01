В Николаеве при осмотре автомобиля задержали человека, перевозившего тротил - глава ОГА

12:15, 01 мая 2017
Происшествия
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Также Савченко уточнил, что меры безопасности, внедренные в области, как видно, дают свои плоды. 

УНИАН

В Николаеве задержали человека, перевозившего тротил.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Николаевской ОГА Алексей Савченко. 

"Сегодня при осмотре автотранспорта задержан человек с тротиловыми шашками и т.д. Если бы это сработало, могло бы быть до 50  человек, которые могли погибнуть", - отметил Савченко, уточнив, что не может привести подробностей произошедшего, и что сейчас по этому факту работают правоохранители. 

Также Савченко уточнил, что меры безопасности, внедренные в области, как видно, дают свои плоды. Напомним, что в области расставлены блокпосты и усилены наряды правоохранителей. 

Глава ОГА также уточнил, что массовые акции не запрещали, а рекомендовали не проводить.  "Это предупредительная мера, а не мера, направленная на запрет", - сказал Савченко. 

Тем не менее, в Николаеве некоторые политсилы провели свои традиционные первомайские акции. По словам Савченко, все мероприятия прошли спокойно. 

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Теги: #Савченко#Николаев#тратил