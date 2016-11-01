В суд направили дело николаевских мажоров, устроивших дебош в присутствии беспомощных патрульных

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Николаевской области.

"Лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 296 и ч. 2 ст. 342 УК Украины (хулиганство, сопротивление работнику правоохранительного органа) и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля", - отметили правоохранители.

Читайте такжеТроих "беспомощных" патрульных уволили после дебоша николаевских мажоров

Согласно сообщению ведомства, также приняты меры в отношении полицейских, не отреагировавших надлежащим образом на поведение хулиганов.

Кроме того, по результатам служебного расследования относительно бездеятельности патрульных во время события трех сотрудников уволили из полиции, одного – уволили с должности, а четырем сотрудникам вынесли дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 августа в Николаеве двое пьяных мужчин избивали и оскорбляли людей, а прибывшие на место происшествия сотрудники полиции не смогли принять необходимые меры. Симов и его друг в состоянии алкогольного опьянения напали на таксиста, а потом на других людей. Хулиганы оскорбляли сотрудников полиции. Слободяника заковали в наручники и отвезли в отделение полиции, а Симову позволили поехать туда на своем Mercedes.

Происшествие зафиксировал на видео пользователь LEX STORM - в отделении полиции Симов пытался заставить его удалить видео, ранее Слободяник напал на него. Видео вызвало резонанс в интернете. Пользователи обвинили полицию в неспособности справиться со злостными правонарушителями. В полиции Николаевской области заявили, что начали проверку по факту бездействия полиции.