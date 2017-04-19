Полиция в течение суток зафиксировала рекордное количество нетрезвых водителей
14:01, 19 апреля 2017Происшествия
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Полиция зафиксировала более 400 нетрезвых водителей.
Фотоиллюстрация / УНИАН
Полиция в течение суток зафиксировала 468 нетрезвых водителей.
Как сообщает Нацполиция в Twitter, это количество является рекордным.
#цифраДня:— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) April 19, 2017
поліція протягом доби виявила рекордну кількість нетверезих водіїв#поліція#новини#ДТП#дорогаpic.twitter.com/EV2ZUjwOA0
Напомним, накануне Евровидения полиция обнародовала правила поведения в Украине для иностранцев.
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