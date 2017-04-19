Полиция в течение суток зафиксировала рекордное количество нетрезвых водителей

14:01, 19 апреля 2017
Происшествия
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Полиция зафиксировала более 400 нетрезвых водителей.

заглушка полиция / Фото УНИАН

Полиция в течение суток зафиксировала 468 нетрезвых водителей.

Как сообщает Нацполиция в Twitter, это количество является рекордным.

Напомним, накануне Евровидения полиция обнародовала правила поведения в Украине для иностранцев.

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Теги: #полиция#водители