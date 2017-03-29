"Какая же я к*рва?": продавщица из Днепра заявила, что ударила вдову бойца АТО не из-за украинского языка (видео)
Продавщица извинилась перед многодетной вдовой "киборга".
Продавщица из Днепра, которая побила многодетную вдову киборга Анну Счасную за то, что та общалась на украинском языке, рассказала собственный вариант того, что произошло. Видео с допроса на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал Валентин Ищенко.
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По словам женщины, Анна действительно зашла к ней в павильон, чтобы купить красно-черные ленты. Продавец часто переспрашивала, что разозлило вдову "киборга". По словам женщины, Анна неожиданно начала кричать на нее за то, что она не понимает украинский, хотя должна знать два языка - государственный и английский.
"Она начала кричать, оскорблять меня за то, что я не понимаю украинский. Я поняла, что женщина раздражена. Предложила: "Давайте я не буду продавать, вы не будете покупать, и мы мирно расходимся. Но это вызвало еще большую бурю эмоций. Она сказала, что сейчас снимет меня на телефон, и я должна назвать себя тупой к*рвой. Я подошла к ней, взяла ее за руку с телефоном и сказала, что не хочу, чтобы она меня снимала, попросила выйти из помещения", - рассказала продавец.
По словам продавца, неожиданно Анна вцепилась ногтями в руку и лицо, и начала его обдирать.
"Я пыталась отодвинуть ее от себя - она укусила меня за палец и вцепилась в руку. Отодвигая ее, я пыталась толкнуть, но ничего не получалось. Я взяла за косу. Я тянула ее за волосы, а она вцепилась когтями в руку", - рассказала о столкновении продавец.
Продавец отметила, что не срывала серьгу с Анны. Скорее всего, она взлетела во время драки. Женщина отметила, что цвет лент здесь ни к чему. И против украиноязычных людей она не имеет ничего против.
"Здесь ни при чем красные ленты. Я об этом даже не думала. Здесь ни при чем украинский язык. У меня сестра украиноязычная. Просто от того, что человек обзывал меня ... Какая же я к*рва? За что? Я извиняюсь перед ней, конечно, но любой человек так поступил бы", - высказалась продавщица.
Ранее УНИАН сообщал, что, по словам пострадавшей Анны, она зашла на ж/м Парус-2 с двумя детьми купить в магазине красно-черную ленту и попросила продавщицу отвечать ей на украинском. Из-за этого и возник конфликт. Напомним, что муж Анны, отец пятерых детей, киборг Андрей Широков ("Семьянин") в 2016 году погиб в боях на Светлодарской дуге. В рамках расследования, начатого по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) установлено двух свидетелей конфликта, который произошел 25 марта в одном из магазинов Днепра.