"Какая же я к*рва?": продавщица из Днепра заявила, что ударила вдову бойца АТО не из-за украинского языка (видео)

Продавщица из Днепра, которая побила многодетную вдову киборга Анну Счасную за то, что та общалась на украинском языке, рассказала собственный вариант того, что произошло. Видео с допроса на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал Валентин Ищенко.

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По словам женщины, Анна действительно зашла к ней в павильон, чтобы купить красно-черные ленты. Продавец часто переспрашивала, что разозлило вдову "киборга". По словам женщины, Анна неожиданно начала кричать на нее за то, что она не понимает украинский, хотя должна знать два языка - государственный и английский.

"Она начала кричать, оскорблять меня за то, что я не понимаю украинский. Я поняла, что женщина раздражена. Предложила: "Давайте я не буду продавать, вы не будете покупать, и мы мирно расходимся. Но это вызвало еще большую бурю эмоций. Она сказала, что сейчас снимет меня на телефон, и я должна назвать себя тупой к*рвой. Я подошла к ней, взяла ее за руку с телефоном и сказала, что не хочу, чтобы она меня снимала, попросила выйти из помещения", - рассказала продавец.

По словам продавца, неожиданно Анна вцепилась ногтями в руку и лицо, и начала его обдирать.

"Я пыталась отодвинуть ее от себя - она укусила меня за палец и вцепилась в руку. Отодвигая ее, я пыталась толкнуть, но ничего не получалось. Я взяла за косу. Я тянула ее за волосы, а она вцепилась когтями в руку", - рассказала о столкновении продавец.

Продавец отметила, что не срывала серьгу с Анны. Скорее всего, она взлетела во время драки. Женщина отметила, что цвет лент здесь ни к чему. И против украиноязычных людей она не имеет ничего против.

"Здесь ни при чем красные ленты. Я об этом даже не думала. Здесь ни при чем украинский язык. У меня сестра украиноязычная. Просто от того, что человек обзывал меня ... Какая же я к*рва? За что? Я извиняюсь перед ней, конечно, но любой человек так поступил бы", - высказалась продавщица.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам пострадавшей Анны, она зашла на ж/м Парус-2 с двумя детьми купить в магазине красно-черную ленту и попросила продавщицу отвечать ей на украинском. Из-за этого и возник конфликт. Напомним, что муж Анны, отец пятерых детей, киборг Андрей Широков ("Семьянин") в 2016 году погиб в боях на Светлодарской дуге. В рамках расследования, начатого по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) установлено двух свидетелей конфликта, который произошел 25 марта в одном из магазинов Днепра.