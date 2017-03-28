В Днепре полиция вызвала на допрос продавца за избиение многодетной вдовы бойца АТО

По заявлению жены погибшего бойца АТО Андрея Широкова в Новокодацькому отделении полиции открыто уголовное производство.

Об этом Depo.Днепр сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

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В рамках расследования, начатого по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) установлено двух свидетелей конфликта, который произошел 25 марта в одном из магазинов Днепра. Полицейские их опросили, также повторно опрошена заявительница. В настоящее время на допрос к Новокодацкому отделению полиции вызвана лицо, на которого указала пострадавшая. Сотрудники полиции обследуют место конфликта на предмет установки там видеокамер.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам пострадавшей Анны, она зашла на ж/м Парус-2 с двумя детьми купить в магазине красно-черную ленту и попросила продавщицу отвечать ей на украинском. Из-за этого и возник конфликт.

Напомним, что муж Анны, отец пятерых детей, киборг Андрей Широков ("Семьянин") в 2016 году погиб в боях на Світлодарской дуге.