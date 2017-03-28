В Киеве на взятке в 800 тысяч "погорел" чиновник Печерской РГА

Сегодня на взятке в 810 тыс. грн правоохранители задержали начальника отдела по работе с участниками антитеррористической операции и членами их семей Управления труда и социальной защиты населения Печерской районной в г. Киеве государственной администрации.

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Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, чиновник требовал от гражданина вознаграждение в сумме 810 тыс. грн за содействие в получении на льготных условиях двухкомнатной квартиры в одном из жилых комплексов в столице.

Злоумышленник задержан сразу после передачи ему денежных средств.

Сейчас следователи столичной прокуратуры проводят обыски в помещении Печерской РГА и по месту жительства фигуранта уголовного производства.

Ранее в Запорожье за взятку задержали и.о. военкома, у которого также нашли печать с гербом РФ.