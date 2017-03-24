В Запорожье за взятку задержан и.о. военкома, у которого также нашли печать с гербом РФ

В Запорожье по подозрению в получении взятки правоохранители задержали исполняющего обязанности военного комиссара одного из районов города.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции.

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Военного задержали 23 марта. По данным правоохранителей, подозреваемый вымогал и получил 600 долларов за содействие в ускоренном прохождении гражданином военно-врачебной комиссии для выдачи последнему военного билета и возможности получить паспорт гражданина Украины.

Военный комиссарбыл задержан в своем рабочем кабинете при получении указанной суммы. Во время обыска, проведенного в кабинете, было изъято 600 долларов, а также патроны к огнестрельному оружию и печать с изображением герба Российской Федерации.

Сейчас следственные действия продолжаются.