В Тернополе экс-начальник полиции города попался пьяным за рулем

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Тернополя, сегодня около 1 часа ночи на линию 102 поступило сообщение о водителе автомобиля Mercedes-Benz Vito, который управляет в нетрезвом состоянии.

Патрульные полицейские обнаружили данное транспортное средство на ул. Сечевых Стрельцов, где водитель нарушил требование знака 3.2 «Движение транспортных средств запрещено».

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38-летний водитель находился с явными признаками алкогольного опьянения. Он попытался скрыться с места совершения админправонарушения, однако патрульные его догнали. Транспортное средство эвакуировали на арестплощадку.

Патрульные полицейские составили на водителя админпротокол по ст.130 (управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ст.122 КУпАП (нарушение ПДД).

Из собственных источников, приближенных к правоохранительным органам, корреспонденту УНИАН стало известно, что управлял автомобилем бывший руководитель городского отдела полиции Олег Турлай.