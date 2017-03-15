В Одессе полицейские вернули домой пропавшего школьника

15:32, 15 марта 2017
Происшествия
276

В полицию поступило телефонное сообщение от озабоченного отца, который сообщил о том, что восьмилетний сын не вернулся из школы и его самостоятельные поиски никаких результатов не дали.

Также, на поиски пропавшего ребенка была ориентирована общественность района / УНИАН

Об этом сообщает полиция области.

Отмечается, что было сформировано несколько поисковых групп, которые начали оперативно-розыскные мероприятия. Отрабатывались места возможного пребывания ребенка.

Читайте такжеВ Одесской области в результате обрушения нежилого здания погиб мальчик

Впоследствии, позвонила женщина, которая сообщила о том, что в селе Парканцы вдоль железнодорожного пути бродит маленький мальчик, приметы которого совпадали с приметами пропавшего ребенка.

Немедленно на место происшествия выехали сотрудники полиции. "К счастью родителей и правоохранителей, это действительно был пропавший восьмилетний мальчик, который рассказал о том, что решил навестить свою бабушку, которая живет в селе Мардаровка Подольского района", - сказано в сообщении.

Ранее в Одессе водитель насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе и пытался сбежать.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Одесса#полиция#ребенок