В Одессе полицейские вернули домой пропавшего школьника

Об этом сообщает полиция области.

Отмечается, что было сформировано несколько поисковых групп, которые начали оперативно-розыскные мероприятия. Отрабатывались места возможного пребывания ребенка.

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Впоследствии, позвонила женщина, которая сообщила о том, что в селе Парканцы вдоль железнодорожного пути бродит маленький мальчик, приметы которого совпадали с приметами пропавшего ребенка.

Немедленно на место происшествия выехали сотрудники полиции. "К счастью родителей и правоохранителей, это действительно был пропавший восьмилетний мальчик, который рассказал о том, что решил навестить свою бабушку, которая живет в селе Мардаровка Подольского района", - сказано в сообщении.

Ранее в Одессе водитель насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе и пытался сбежать.