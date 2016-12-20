В Одессе водитель насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе и пытался сбежать

В Одессе сегодня задержан 19-летний водитель, смертельно травмировавший малолетнего ребенка на пешеходном переходе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, около 16:00 на ул. Генерала Петрова правоохранители обратили внимание на автомобиль Toyota, который на большой скорости двигался по межквартальным проездам.

Заметив полицейских, водитель остановил машину и пытался бежать, но был задержан.

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"При проверке инспекторы установили, что 19-летний нарушитель совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель пытался скрыться с места происшествия", - рассказали в пресс-службе.

Как выяснилось, в это время на месте дорожной аварии уже работали медики, которые констатировали смерть 8-летнего мальчика.

Патрульные передали задержанного следователям Нацполиции.