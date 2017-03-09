"Прочь московских оккупантов!": на Тарасовой горе в Каневе произошла массовая потасовка (фото, видео)

Около 50-ти представителей "Украинского выбора" прибыли к могиле поэта для возложения цветов. При этом, отказавшись от использования лестницы, делегаты на автобусе объехали гору с другой стороны и высадились с тыльной стороны музея, передает местный сайт "Про все".

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В это время активисты "Гражданского корпуса" и "Свободы", которые увидели, что автобус объезжает лестницы, бросились ему наперерез и заблокировали заезд оппонентов "живой цепью", выкрикивая "Прочь!", "Позор!", "Прочь московских оккупантов!".

Попытки делегатов из Киева пройти к музейному комплексу и памятнику Шевченко натолкнулись на сопротивление. Часть делегатов попыталась пробиться, но активисты не пропустили их, требуя немедленно остановиться и убраться прочь.

После получасовой толкотни и споров делегаты пророссийской партии загрузились в автобус и выехали с территории Тарасовой горы.