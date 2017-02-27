Кличко: сейчас разрабатываются маршруты в объезд Шулявского путепровода
Запрет на движение по Шулявскому мосту продлится до тех пор, пока не будет проведено его обследование.
Об этом заявил городской голова Виталий Кличко, передает 112 Украина.
"До того момента, пока не будет проведено обследование, мы не будем запускать транспорт", - заявил Виталий Кличко.
Как сообщил городской голова, по результатам этого обследования будет принято решение будет ли он перекрыт полностью или сможет работать с ограничением движения.
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"Сейчас мы прорабатываем решение на тот случай, что мост будет перекрыт. Мы знаем, что движение по улице Телиги очень загружено и для этого сейчас разрабатываются объездные маршруты", - заявил градоначальник.
При этом мэр Киева пообещал, что к 6:00 власти города будут обладать более детальной информацией о том, будет ли пущен транспорт по поврежденному путепроводу.
Как сообщал УНИАН ранее, вечером 27 февраля в Киеве обрушилась часть Шулявского мостового путепровода. Заезд на мост пока открыт. Кроме того, перекрыто движение по улице Гетьмана от Индустриального моста до Шулявки.