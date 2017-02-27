Кличко: сейчас разрабатываются маршруты в объезд Шулявского путепровода

Об этом заявил городской голова Виталий Кличко, передает 112 Украина.

"До того момента, пока не будет проведено обследование, мы не будем запускать транспорт", - заявил Виталий Кличко.

Как сообщил городской голова, по результатам этого обследования будет принято решение будет ли он перекрыт полностью или сможет работать с ограничением движения.

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"Сейчас мы прорабатываем решение на тот случай, что мост будет перекрыт. Мы знаем, что движение по улице Телиги очень загружено и для этого сейчас разрабатываются объездные маршруты", - заявил градоначальник.

При этом мэр Киева пообещал, что к 6:00 власти города будут обладать более детальной информацией о том, будет ли пущен транспорт по поврежденному путепроводу.

Как сообщал УНИАН ранее, вечером 27 февраля в Киеве обрушилась часть Шулявского мостового путепровода. Заезд на мост пока открыт. Кроме того, перекрыто движение по улице Гетьмана от Индустриального моста до Шулявки.