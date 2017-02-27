В Киеве рухнул Шулявский мост (фоторепортаж)

Об этом сообщают Факты.

Отмечается, что мост по чуть-чуть сыпется. Однако под ним продолжают стоять машины. По информации, обвал задел одну машину. Среди людей пострадавших нет.

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Заезд на мост пока открыт. Кроме того, перекрыто движение по улице Гетьмана от Индустриального моста до Шулявки.

Сообщается, что сейчас спасатели будут обрезать арматуру, на которой висят остатки бетонных балок.

В последний раз Шулявский мост реконструировали около 30 лет назад. Кроме того, данный мост уже несколько лет находился в аварийном состоянии. Бетонные опоры моста подверглись повреждениям во время нескольких пожаров, которые происходили под ним.

Ранее в Британии пешеходный мост рухнул на автостраду.