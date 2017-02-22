В центре Львова обвалилась часть балкона (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Как сообщили в Галицкой районной администрации, балкон находится в индивидуальной собственности граждан. Квартира, к площади которой он относится, приватизирована. Поэтому за состояние и содержание балкона отвечают владельцы квартиры.

"Работники ЛКП выйдут на место происшествия и уберут обломки упали на тротуар", - отметили в ведомстве.

Как сообщает ZIK, прохожие, которые стали свидетелями этого, рассказали, что лишь чудом никто не пострадал – глыба упала буквально в нескольких сантиметрах от девушки, которая проходила в это время по тротуару.

Ранее во Львове упавшая с крыши церкви ледяная глыба убила женщину.