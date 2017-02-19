Во Львове упавшая с крыши церкви ледяная глыба убила женщину

Об этом сообщается на странице Varta1 в Facebook.

Трагедия произошла на ул. Краковской, 21 сегодня приблизительно в 11:10.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

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Как сообщает "Твоє місто", погибшая - женщина старшего возраста. Информацию о происшествии изданию подтвердила спикер ГУ Нацполиции во Львовской обл. Светлана Добровольская. Личность погибшей устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа.

Отметим, трагедия произошла в самом центре города, в нескольких сотнях метров от Площади Рынок.