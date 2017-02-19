Во Львове упавшая с крыши церкви ледяная глыба убила женщину
16:00, 19 февраля 2017Происшествия
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Трагедия произошла сегодня утром.
От полученных травм женщина скончалась на месте / Facebook
Об этом сообщается на странице Varta1 в Facebook.
Трагедия произошла на ул. Краковской, 21 сегодня приблизительно в 11:10.
От полученных травм женщина скончалась на месте.
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Как сообщает "Твоє місто", погибшая - женщина старшего возраста. Информацию о происшествии изданию подтвердила спикер ГУ Нацполиции во Львовской обл. Светлана Добровольская. Личность погибшей устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа.
Отметим, трагедия произошла в самом центре города, в нескольких сотнях метров от Площади Рынок.
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