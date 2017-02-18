В Харькове произошла перестрелка с участием бойцов батальона "Донбасс" и активистами "Схидного корпуса" – СМИ

Об этом сообщило Общественное Харьков со ссылкой на лидера гражданского корпуса "Азов" Олега Ширяева.

"По словам Олега Ширяева, стреляли бойцы батальона Донбасс в активистов Схидного корпуса, причина стрельбы - конфликт по поводу блокады", - говорится в сообщении издания в Twitter.

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Как сообщается, в перестрелке получил ранение один человек, который сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

"После стрельбы бойцы батальона Донбасс спрятались в детском садике неподалеку. Через некоторое время они, бросив оружие, сдались полиции", - сообщает источник.

По словам Олега Ширяева, стреляли бойцы батальйона "Донбасс" в активистов "Схидного корпуса", причина стрельбы - конфликт по поводу блокады — Громадське Харків (@Hromadske_kh) 17 февраля 2017 г.