В Харькове произошла перестрелка с участием бойцов батальона "Донбасс" и активистами "Схидного корпуса" – СМИ

00:17, 18 февраля 2017
Происшествия
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В Харькове на территории жилмассива Алексеевка бойцы батальона "Донбасс" устроили перестрелку с активистами "Схидного корпуса".

В перестрелке получил ранение один человек / twitter.com/Hromadske_kh

Об этом сообщило Общественное Харьков со ссылкой на лидера гражданского корпуса "Азов" Олега Ширяева.

"По словам Олега Ширяева, стреляли бойцы батальона Донбасс в активистов Схидного корпуса, причина стрельбы - конфликт по поводу блокады", - говорится в сообщении издания в Twitter.

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Как сообщается, в перестрелке получил ранение один человек, который сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

"После стрельбы бойцы батальона Донбасс спрятались в детском садике неподалеку. Через некоторое время они, бросив оружие, сдались полиции", - сообщает источник.

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Теги: #полиция#перестрелка#активисты