Обстрел Авдеевки прекратился, есть жертвы и раненые – председатель ВГА

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

"Только что город был обстрелян. Как по мне, это был или танк, или САУ. Попали в три жилых дома. Есть один погибший и один раненый. У раненого ожог ног, сейчас ему оказывают помощь. Еще есть подозрение, что еще один человек под завалами. Сейчас пытаются его достать, будем смотреть", - отметил он.

При этом Малыхин добавил, что в настоящее время обстрел прекратился.

В свою очередь, народный депутат Оксана Корчинская рассказала, что по Авдеевке били из танков, военные предполагают, что применялся Т-90.

"Активный обстрел начался с обеда. Военные позиции обстреливали весь день. У нас есть погибший военнослужащий. Около 40 минут назад обстреляли центр города, в 400 м от нашей гражданской больницы, где я сейчас нахожусь. Парень стоял на бордюре, попали танком. Военные считают, что Т-90, что это фугасно-осколочный снаряд 125-мм", - отметила она.

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При этом Корчинская сообщила, что в результате обстрелов были разрушены два многоэтажных дома, на ул. Гагарина, 1 и Гагарина, 12. "Нам повезло, что в одном доме не было людей. В другом доме была сорвана отопительная система. У нас есть еще один со средним ожогом гражданский житель, он уже в больнице, в хирургии. Это пожилой мужчина, у него ожоги 1-2 степени", - сказала она.

Корчинская добавила, что был еще один травмированный, однако он от госпитализации отказался. Других сведений о раненых в результате обстрела не поступало.

Как сообщал УНИАН, ранее руководитель полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что боевики нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки. Были зафиксированы попадания в многоэтажные дома по ул. Гагарина и 9-й квартал.