На Закарпатье автобус с пассажирами слетел с дороги в обрыв и зацепился за деревья (фото)
14:37, 07 февраля 2017Происшествия
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В Раховском районе Закарпатья рейсовый автобус с 15 пассажирами едва не сорвался в пятнадцатиметровый обрыв.
Автобус сообщением "Ясиння – Ужгород" съехал с дороги / ЗОГА
В 6:45 к поступило сообщение о ДТП на автодороге государственного значения Мукачево – Рогатин, что вблизи с. Квасы, передает 24tv.ua.
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Автобус сообщением "Ясиння – Ужгород" съехал с дороги в реку Белая Тиса, сообщили в ГСЧС.
"Водитель рейсового автобуса "Эталон" не справился с управлением и съехал с дороги в устье реки. Кстати, обрыв, куда он съехал, высотой 15 метров. Спасло пассажиров, что автобус зацепился за деревья и фактически завис над обрывом", – рассказала пресс-секретарь ГСЧС Закарпатской области Наталия Батыр.
Фото: ЗОГА
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