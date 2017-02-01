В Днепропетровской области утопили трактор, вытаскивая из пруда школьный автобус

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, происшествие произошло вблизи села Рубановськое Васильковского района 30 января. На тот момент в транспортном средстве находились водитель и учительница, которые двигались в направлении школы.

Первыми для помощи пострадавшим прибыли представители фермерского хозяйства "Авангард", которому принадлежит водоем. Пытаясь вытащить утонувший автобус, они утопили еще и трактор.

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Оценив обстановку, глава администрации района и сотрудники Васильковского районного сектора ГУ ГСЧС в Днепропетровской области решили обратиться за помощью к спасателям области.

Автомобиль отряда технической службы ЗИЛ прибыл на место происшествия с Днепра утром 31 января. Но чтобы вытащить из пруда утонувший автобус, работникам хозяйства "Авангард" пришлось сбить крутой склон и засыпать землей для выравнивания берег пруда.

Наконец автомобилем с лебедкой спасателям удалось вытащить сначала школьный автобус, а потом и трактор Т-150. Пострадавших в результате происшествия нет.