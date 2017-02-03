На Днепропетровщине СБУ разоблачила производство фальсифицированного алкоголя, которым отравились десятки людей на востоке Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что за сутки трое дельцов изготавливали из спирта неустановленного происхождения более 5 тыс. бутылок фальсификата. Потом водку с поддельными марками акцизного сбора направляли в район проведения АТО и реализовали в торговых сетях востока Украины.

Лабораторный анализ образцов алкоголя показал содержание опасных веществ, идентичных выявленным патогенам в спиртовых смесях, употребление которых привело к массовым летальным исходам и отравлениям осенью 2016 года в разных регионах государства.

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Во время обысков в местах незаконного изготовления и хранения контрафакта, проведенных 2 февраля, правоохранители изъяли более 12 тыс. литров алкогольной продукции с фальсифицированными акцизными марками, оборудование для ее розлива, свыше 170 тыс. грн наличности, печати, электронные носители информации и документацию о проведении торговых операций.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт фальшивых денег, государственных ценных бумаг), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы вХарьковской области 22 сентября 2016 года. Впоследствии летальные случаи от отравления зафиксировали в других регионах Украины, в частности в Донецкой, Луганской, Николаевской, Житомирской и Днепропетровской областях.

По данным Госпродпотребслужбы, по состоянию на 28 ноября 2016 г. в Украине было зарегистрировано 150 случаев отравлений фальсифицированным опасным алкоголем, из них завершились летально – 73.