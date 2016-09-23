Отравление алкоголем на Харьковщине: количество умерших выросло до 12 человек

В Харьковской области число умерших от отравления алкоголем неизвестного происхождения выросло до 12 человек.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. (УНИАН: ранее прокуратура Харьковской области сообщала о шести умерших в результате отравления алкоголем).

Так, по данным Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, 22 сентября среди жителей области было зарегистрировано 19 случаев отравления алкогольными напитками (вероятно, суррогат).

«Из общего числа пострадавших по состоянию на 10.30 23 сентября 12 человек умерли. Управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации и Главного управления ГСЧС подтвердили данную информацию», - говорится в сообщении.

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В частности, как уточнили в Госпродпотребслужбе, в Волчанском районе отравились 10 человек, из них восемь – умерли. «Алкогольные напитки пострадавшие приобрели на разлив в магазине «Мечта» с. Охримовка. В населенных пунктах, где зарегистрированы отравления (с. Охримовка и с. Жовтневое Второе) проводятся подворовые обходы», - отметили в ведомстве.

В Изюмском районе отравились четыре человека, которые употребляли алкогольный напиток на разлив в магазине с. Иванчуковка, из них двое умерли, один пострадавший потерял зрение, один находится в удовлетворительном состоянии в ЦРБ района.

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В Харьковском районе алкоголем отравились трое жителей с. Кутузовка, из них двое - умерли. Один из пострадавших находится на лечении в Харьковской областной клинической больнице, отмечается в сообщении.

В городе Харьков за медицинской помощью после употребления алкоголя обратились два человека. Один находится на лечении в Харьковской городской клинической больнице, второй отказался от лечения и покинул больницу, информирует Госпродпотребслужба.

Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры Харьковской области, вчера, 22 сентября, задержали владелицу нескольких магазинов в Волчанском районе. "Есть информация, что после покупки в магазинах этой женщины и употребления алкогольных напитков неизвестного происхождения умерли шесть человек", - отмечали в прокуратуре.