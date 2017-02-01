В Харькове количество погибших из-за взрыва газа увеличилось до четырех человек

Как передает УНИАН, об этом сообщили журналистам медики харьковской больницы скорой и неотложной помощи, куда доставили пострадавших в результате взрыва газового баллона 28 января в поселке Слобожанское Змиевского района.

По данным медиков, вчера, 31 января, в 22:30 в больнице скорой и неотложной помощи скончался 23-летний мужчина, который получил 95% ожогов тела.

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В крайне тяжелом состоянии в медицинском учреждении остается 23-летняя девушка. У нее 60% ожогов тела, а также ушиб грудной клетки и живота.

Как сообщал УНИАН, 28 января в поселке Слобожанское Змиевского района в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома произошел взрыв бытового газа. В результате пострадали 43-летний хозяин квартиры, его 23-летний сын, 23-летняя подруга сына и двое наемных работников, жителей села Донец Змиевского района, 51 и 23 года.

Была проведена эвакуация жителей дома, а также отключено газоснабжение и отопление подъезда. Взрыв произошел из-за нарушения правил пользования газовым баллоном при выполнении ремонтных работ, связанных с монтажом натяжного потолка.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству, которое открыто по ч. 2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Несовместимые с жизнью ожоги получили 23 и 51-летние рабочие (умерли 31 и 30 января соответственно), а также 43-летний владелец помещения (умер 31 января).