На Харьковщине из-за взрыва газового баллона в квартире многоэтажки пострадали пять человек

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Змиевской отдела полиции от диспетчера ГСЧС вчера, 28 января, в 14.00.

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По данным полиции, в поселке Слобожанское Змиевского района в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва пострадал хозяин квартиры, его сын, подруга сына и двое наемных работников. Все граждане госпитализированы в реанимационное отделение районной больницы с термическими ожогами кожи различных степеней.

Осуществлялась эвакуация жителей дома, а также было отключено газоснабжение и отопление подъезда. По предварительным данным, взрыв произошел из-за нарушения правил пользования газовым баллоном при выполнении ремонтных работ, связанных с монтажом натяжного потолка.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.