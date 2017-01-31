В Кентукки пьяный водитель въехал в толпу, погибли два человека

Как сообщают СМИ со ссылкой на данные местной полиции, в результате инцидента погибли два человека, еще семь получили ранения.

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На месте происшествия, как рассказали в полиции, был задержан водитель автомобиля. Было выяснено, что содержание алкоголя в его крови в пять раз превышает норму, рассказали работники правопорядка. Из-за этого водитель не справился с управлением.

43-летний мужчина был не в состоянии разговаривать при задержании. Когда установили его личность, оказалось, что ранее он привлекался к ответственности за убийство и нападение, отмечает Chicago Tribune.

Как сообщал УНИАН, 20 января в австралийском Мельбурне мужчина на легковом автомобиле намеренно въехал в толпу у универмага. В результате аварии погибли три человека, еще несколько получили травмы.