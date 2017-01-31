В Кентукки пьяный водитель въехал в толпу, погибли два человека

09:23, 31 января 2017
Происшествия
602 0

В американском городе Луисвилле штата Кентукки на стоянке автомобиль въехал в толпу, которая стояла у фургона с тако.

Фото Stephanie Roby via dailymail.co.uk

Как сообщают СМИ со ссылкой на данные местной полиции, в результате инцидента погибли два человека, еще семь получили ранения.

Читайте такжеНетрезвый водитель в Киеве наехал на людей при оформлении другого ДТП

На месте происшествия, как рассказали в полиции, был задержан водитель автомобиля. Было выяснено, что содержание алкоголя в его крови в пять раз превышает норму, рассказали работники правопорядка. Из-за этого водитель не справился с управлением.

43-летний мужчина был не в состоянии разговаривать при задержании. Когда установили его личность, оказалось, что ранее он привлекался к ответственности за убийство и нападение, отмечает Chicago Tribune.

Как сообщал УНИАН, 20 января в австралийском Мельбурне мужчина на легковом автомобиле намеренно въехал в толпу у универмага. В результате аварии погибли три человека, еще несколько получили травмы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#США#ДТП