Наезд авто на толпу в Мельбурне: десятки раненых, количество погибших возросло до 4 человек

В Австралии в результате наезда авто на толпу людей в Мельбурне, количество погибших возросло до 4 человек, передает Business Insider.

Согласно информации издания, погибли мужчина и женщина в возрасте около 30-ти лет, девочка 10-ти лет и личность четвертого еще устанавливается.

«Водитель был идентифицирован СМИ как Джеймс "Джимми" Гаргасоулас (James “Jimmy” Gargasoulas). 26-летний Гаргасоулас был обвинен в насилии против своего брата. Полицейские говорят, что подозреваемый имеет "историю насилия в семье, а также проблемы с психическим здоровьем и проблемы с наркотиками", - пишет издание.

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Отмечается также, что полиция открыла огонь по злоумышленнику, и сейчас он госпитализирован и находится под охраной, он сотрудничает с властью.

Полиция сообщает, что мужчина умышленно наехал на пешеходов возле торгового центра, однако с терактом это не связано.

Ранения получили около 20 человек.

Как сообщал УНИАН ранее, в австралийском Мельбурне водитель легкового автомобиля намеренно въехал в толпу.

Сначала сообщалось, что в результате три человека погибли, в том числе ребенок, еще несколько получили травмы различной степени тяжести.