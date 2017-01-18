В Одесской области мужчина развесил гранаты на заборе собственного двора и угрожал их взорвать (фото)
Позже в его доме обнаружили тротиловые шашки, гранаты и патроны.
В Одесской области с. Усатово мужчина угрожал взорвать боевые гранаты, развесив их на заборе собственного двора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.
Злоумышленника остановили правоохранители, которые позже в его доме обнаружили тротиловые шашки, гранаты и патроны.
«С места происшествия было обнаружено и изъято гранаты РГН-1, Ф-1, три тротиловые шашки типа 200, патроны для стрелкового оружия в количестве 90 штук, детонатор с одножильным проводом», - говорится и сообщении.
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Как пояснил мужчина, указанные вещи он нашел возле Хаджибеевского лимана и хранил по месту проживания без цели сбыта.
Обнаруженные боеприпасы и взрывчатые вещества изъяты и направлены в Одесский научно - исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.