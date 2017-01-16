В Житомирской области произошла массовая драка местных с "гастролерами", один человек погиб

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 16 января, около часа ночи в райцентре (Олевск -УНИАН) произошло столкновение между несколькими десятками мужчин с использованием оружия. В результате погиб один из участников конфликта и еще 6 ранены",- написал он.

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По его данным, на месте с ночи работают следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции и Олевского отделения полиции, эксперты взрывотехнической службы и спецподразделение полиции.

По собранным на настоящее время данным, отметил Печененко, "конфликт возник как на бытовой почве, так и в результате криминальных разборок между местными и заезжими "гастролерами", предварительно, из Львовской области". Ему предшествовало выяснение отношений накануне между мужчинами в кафе и на дискотеке, добавил начальник полиции.

Полиция начала уголовное производство и тщательно документирует все обстоятельства. Предварительная правовая квалификация происшествия - «покушение на убийство» (ст.15 и ст. 115 УК), «хулиганство» ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

«В настоящее время уже установлена часть участников конфликта и все их транспортные средства. Продолжаются дальнейшие действия», - подчеркнул Печененко.