В Днепре отец с сыном провалились под лед (видео)

В Днепре работникам ГСЧС удалось спасти мальчика и его отца, которые провалились под лед.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Согласно сообщению, инцидент произошел в воскресенье днем.

"На расстоянии около 70 метров от берега провалился ребенок, а следом и отец, который пытался спасти парня. Водолазы с помощью аварийно-спасательного оборудования извлекли из-под льда девятилетнего мальчика и 44-летнего отца", – отмечают в сообщении.

Ребенка и его отца госпитализировали с диагнозом "общее переохлаждение".