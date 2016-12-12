В Днепре отец с сыном провалились под лед (видео)
12:01, 12 декабря 2016Происшествия
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На расстоянии около 70 метров от берега провалился ребенок, а следом и отец, который пытался спасти парня. Их спасли работники ГСЧС.
Инцидент произошел в воскресенье днем / Фото ДСНС
В Днепре работникам ГСЧС удалось спасти мальчика и его отца, которые провалились под лед.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Согласно сообщению, инцидент произошел в воскресенье днем.
"На расстоянии около 70 метров от берега провалился ребенок, а следом и отец, который пытался спасти парня. Водолазы с помощью аварийно-спасательного оборудования извлекли из-под льда девятилетнего мальчика и 44-летнего отца", – отмечают в сообщении.
Ребенка и его отца госпитализировали с диагнозом "общее переохлаждение".
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