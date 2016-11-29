В Харькове взорвался пакет с неизвестным предметом, есть раненый

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

Правоохранителям о пострадавшем сообщили медики, которые забрали его с улицы Метростроителей и доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями лица, рук и живота.

Отмечается, что от взрыва пострадал 36-летний харьковчанин, который, по его словам, заметил на улице пакет и раскрыл его. Там он увидел предмет похожий на запал гранаты и попытался разобрать его, впрочем произошел взрыв.

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«Отмечается, что от взрыва пострадал 36-летний харьковчанин, который, по его словам, заметил на улице пакет и раскрыл его. Там он увидел предмет похожий на запал гранаты и попытался разобрать его, впрочем произошел взрыв», - говорится в сообщении полиции.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством отдела полиции.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации даноїподії.