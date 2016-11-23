ДТП с военными под Николаевом: четвертый боец умер в больнице

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области, в больнице скончался четвертый военнослужащий, которого 22 ноября госпитализировали с травмами после столкновения легкового автомобиля с бензовозом неподалёку от Николаева.

Мужчина после ДТП на автомобиле скорой помощи был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но от полученных травм он скончался.

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Как сообщал УНИАН, 22 ноября на автодороге вблизи Николаева произошло столкновение автоцистерны Scania и автомобиля OPEL Vectrа, в котором находились четверо военных, трое из которых погибли на месте, еще один получил тяжелые травмы.

Полиция открыла уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами». Такие преступления наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.