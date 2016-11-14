На Тернопольщине в результате ДТП глава РГА получил тяжелые травмы

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера около 19.30 на автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, вблизи села Великий Кунинец Збаражского района.

Установлено, что автомобиль OPEL Vivaro выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

С места ДТП карета скорой помощи доставила в Кременецкой больнице четырех потерпевших.

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У председателя РГА диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и кровоизлияние, в состоянии комы его госпитализировали в Районную больницу, откуда впоследствии перевезли в областную.

У другого потерпевшего также закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левой ключицы и ушиб грудной клетки.

Еще двум травмированным рекомендовали пройти дальнейшее обследование в Тернополе.