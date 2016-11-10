В Днепре патрульные спасли таксиста от вооруженных грабителей (фото)

Как сообщается на странице патрульной полиции Днепра в Facebook, водитель такси сумел сделать вызов в службу 102 и шепотом сообщить, что в салоне его автомобиля находятся трое подозрительных людей и угрожают ему. Ориентировку немедленно передали в радиоэфир.

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Патрульные экипажи получили очень мало информации, однако не теряли времени. Задействовав все ресурсы, начали поиск авто и вероятных нападающих. На улице Надежды Алексеенко они заметили похожий автомобиль с шашкой такси и остановили его. Быстро вывели водителя, чтобы ему не причинили вреда, а пассажиров задержали. Один из них пытался достать оружие – предмет, похожий на пистолет. Полицейские выбили из рук и мгновенно обездвижили мужчину.

Во время поверхностной проверки других лиц, правоохранители обнаружили заточенную отвертку и нож.

На месте следователи отделения полиции Чечеливского района изъяли опасные вещи и предмет, похожий пистолет. Сейчас продолжаются следственные действия – задержанных проверяют на причастность к ограблению, которое было заявлено ранее. В отделение обратился гражданин, который опознал подозреваемых.