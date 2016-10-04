Россиянин совершил 10 преступлений за один день, в том числе убийство и два изнасилования

За один день преступник убил знакомого, попытался убить троих свидетелей, избил и ограбил подростка, угнал и разбил машину, ограбил и изнасиловал двух женщин, а также купил наркотики.

Как сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на омское управление СКР, 26 августа 2015 года Абдрахманов, незадолго до этого освободившийся из колонии, выпивал со своим 32-летним другом. Тот упрекнул Абдрахманова в том, что тот "неправильно живет" и употребляет наркотики. В результате возникшей ссоры Абдрахманов выстрелил мужчине в голову из пистолета с глушителем, переделанным из газового.

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Решив, что он совершил убийство, Абдрахманов попытался скрыть преступление. Для этого он решил убить всех остальных людей, которые находились в квартире. Сначала Абдрахманов выстрелил в голову спящему 29-летнему мужчине. Затем он попытался перезарядить пистолет, чтобы убить еще двух человек, куривших на балконе. Им удалось обезоружить Абдрахманова и выбросить его пистолет с балкона. Злоумышленник выбежал на улицу, пытался найти и вернуть себе оружие, но не смог.

После этого он избил проходившего мимо подростка и отобрал у него мобильный телефон.

Затем Абдрахманов попытался угнать машину Chevrolet с пассажиркой внутри. Угонщик не справился с управлением, разбил машину и бросил ее.

После этого он взял такси и поехал к родственнику в другой район Омска. Того не оказалось дома. Тогда Абдрахманов изнасиловал и ограбил его сожительницу, а на похищенные деньги купил наркотик и употребил его.

Под действием наркотиков Абдрахманов отправился в Октябрьский округ Омска и начал стучаться в двери частных домов. В одном из них ему открыли. Абдрахманов, угрожая ножом, избил и связал незнакомого ему 29-летнего мужчину, а затем совершил сексуальное насилие над находившейся в доме женщиной.

Преступник скрылся с места преступления, но потом был задержан. На допросе он сразу признался в совершенных преступлениях. При этом выяснилось, что один из его знакомых, в которых Абдрахманов стрелял, все-таки выжил. В связи с этим его обвинили в убийстве только одного человека, а также в покушении на убийство еще троих.

Кроме того, Абдрахманова обвинили в незаконном ношении огнестрельного оружия, грабеже, разбое, угоне, побоях, угрозе убийством, изнасиловании и в сексуальном насилии. Центральный районный суд Омска приговорил 37-летнего жителя города Ермека к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. При этом в случае, если бы вторая потенциальная жертва Абдарахманова погибла, ему бы грозил пожизненный срок.