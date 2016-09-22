На Одесщине пьяный водитель насмерть сбил трехлетнего ребенка

13:03, 22 сентября 2016
Происшествия
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В Беляевском районе Одесской области трехлетний ребенок погиб в результате наезда автомобиля.

мчс гсчс дтп / kyivobl.mns.gov.ua

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, вечером 21 сентября в селе Холодная Балка автомобиль сбил женщину с ребенком.

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Подозреваемый задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Проводятся следственные действия. По предварительным данным, водитель был пьян.

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