Прокуратура закрыла уголовное производство против мажора Толстошеева, подозреваемого в смертельном ДТП

Об этом в комментарии ЛІГА.net сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Результаты экспертиз подтвердили, что во время данного происшествия водитель находился в состоянии, когда он не контролировал себя, то есть подтвердилось безсознательное состояние подозреваемого, что он не управлял своими действиями и не мог на них повлиять. Поэтому по результатам полученных экспертиз и других следственных действий прокурором было принято решение, как предвидено законом, о закрытии уголовного производства", - отметила Максимец.

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По ее словам, состояние, в котором подозреваемый находился в момент ДТП, характеризуется как судорожный припадок. При этом, пресс-секретарь столичной прокуратуры подчеркнула, что результаты экспертиз подтвердили, что в момент ДТП Толстошеев не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Как сообщал УНИАН, 9 января этого года в Киеве внедорожник Толстошеева Mercedes врезался в киоск на Левобережной, в результате чего погибла женщина. Позже появилась информация о том, что он находится в больнице.

13 января правоохранители предъявили подозрение 21-летнему Толстошееву, фигуранту произошедшего в Киеве ДТП со смертельным исходом. 15 января суд избрал Толстошееву меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 137,8 тыс. грн.