Во Львове вспыхнул мощный пожар в старой военной части

Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в сообществе "Варта1".

Горит старая военная часть пограничников. Пожар и столбы дыма видны отовсюду.

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В социальных сетях распространяют немало фото и видео с места события. Борьба с огнем продолжается.

Как сообщал УНИАН, 28 августа во Львове произошел пожар 28 августа на проспекте Свободы, 26. Пожар возник в подъезде четырехэтажного жилого дома.