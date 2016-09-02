Во Львове вспыхнул мощный пожар в старой военной части
22:21, 02 сентября 2016Происшествия
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Во Львове вспыхнул мощный пожар в доме на улице Мечникова, 16.
facebook.com/igor.zinkevych
Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в сообществе "Варта1".
Горит старая военная часть пограничников. Пожар и столбы дыма видны отовсюду.
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В социальных сетях распространяют немало фото и видео с места события. Борьба с огнем продолжается.
Как сообщал УНИАН, 28 августа во Львове произошел пожар 28 августа на проспекте Свободы, 26. Пожар возник в подъезде четырехэтажного жилого дома.
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