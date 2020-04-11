В России женщина, ожидая результатов теста на COVID-19, зарезала мужа

Женщина работала продавщицей в Москве. Ей ограничили перемещение 6 апреля после контакта с инфицированным коронавирусом посетителем магазина.

В России жительница Зеленограда убила гражданского мужа, пока ждала результатов теста на коронавирус, находясь на карантине.

Женщина работала продавщицей в Москве. Ей ограничили перемещение 6 апреля после контакта с инфицированным коронавирусом посетителем магазина, сообщает Telegram-канал Mash.

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Все это время она оставалась в квартире, где также проживал ее гражданский муж. Во время бытовой ссоры женщина нанесла 49-летнему Бешиму Дурдыеву смертельные ножевые ранения. Ее задержали полицейские. Правоохранители сейчас выясняют, что стало причиной конфликта.

Уточняется, что после задержания женщине пришли результаты теста — коронавируса у нее не оказалось.

Как сообщал ранее УНИАН, во время карантина во всем мире зафиксировали всплеск домашнего насилия.